Мурад Мусаев: «Отказался от европейского футбола, как монах – нужно смотреть много РПЛ. Бывало, Галицкий звонит: «Видел, как «Барса» играет?» Отвечаю: «Нет, «Спартак» – «Акрон» смотрю»
«В последнее время, да, я, как монах, отказался от красивого европейского футбола, потому что нужно просматривать очень много материала, который касается РПЛ. И это разбор соперников, разбор своих игр, тренировок.
И было несколько раз, что в среду, допустим, я приезжаю домой, открываю ноутбук уже и сижу, смотрю какой-то матч с технической камеры нашего следующего соперника, и мне звонит Сергей Николаевич [Галицкий], президент. Говорит: «А ты видел сейчас, как «Барселона» играет с какой-то высокой линией?» Я говорю: «Нет, «Спартак» – «Акрон» смотрю». Он говорит: «А, ну да, это важнее, ладно, смотри».
Несколько раз было, я себя ловлю на мысли: «Блин, хотя бы второй тайм включу посмотрю Лигу чемпионов». Как все дела доделаю, закрою ноутбук, включаю телевизор – Лига чемпионов», – сказал главный тренер «Краснодара» в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.