Мурад Мусаев рассказал, почему перестал смотреть европейские чемпионаты.

«В последнее время, да, я, как монах, отказался от красивого европейского футбола, потому что нужно просматривать очень много материала, который касается РПЛ . И это разбор соперников, разбор своих игр, тренировок.

И было несколько раз, что в среду, допустим, я приезжаю домой, открываю ноутбук уже и сижу, смотрю какой-то матч с технической камеры нашего следующего соперника, и мне звонит Сергей Николаевич [Галицкий ], президент. Говорит: «А ты видел сейчас, как «Барселона» играет с какой-то высокой линией?» Я говорю: «Нет, «Спартак » – «Акрон» смотрю». Он говорит: «А, ну да, это важнее, ладно, смотри».

Несколько раз было, я себя ловлю на мысли: «Блин, хотя бы второй тайм включу посмотрю Лигу чемпионов». Как все дела доделаю, закрою ноутбук, включаю телевизор – Лига чемпионов», – сказал главный тренер «Краснодара» в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.