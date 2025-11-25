Надаль о конфликте Винисиуса с Алонсо: «Вини должен понимать, что значит быть игроком «Реала», и уважать авторитеты. Ситуацию можно исправить путем диалога, все на одной стороне»

Надаль о разногласиях Винисиуса и Алонсо: все можно решить путем диалога.

Бывший теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль считает, что конфликт Винисиуса Жуниора с главным тренером Хаби Алонсо можно урегулировать.

Ранее сообщалось , что бразильский вингер во время встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом сообщил, что не хочет продлевать контракт, пока его отношения с Алонсо остаются напряженными и сложными.

«Думаю, ситуацию можно решить путем диалога, потому что все на одной стороне. Я считаю, что Вини должен понимать, кто является авторитетом, и уважать это, учитывая, что значит быть игроком «Реала ». Но я думаю, что он делает все, что в его силах, и то, что от него исходит и иногда воспринимается не лучшим образом, можно исправить с помощью диалога и осознания того, что все поправимо.

В первую очередь он сам должен захотеть встать на путь совершенствования. Когда я слышу, как в интервью он говорит, что хочет совершенствоваться во всех аспектах, я думаю, что ему нужно найти сильных союзников, и я уверен, что в «Реале» и в его окружении найдутся нужные люди, которые будут давать ему советы», – сказал Надаль в программе Universo Valdano в эфире Movistar+.

