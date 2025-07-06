  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уткин о принятии ислама: «Религия помогла прийти в душевное равновесие. Коран меня поразил, в этом году был первый Рамадан»
125

Уткин о принятии ислама: «Религия помогла прийти в душевное равновесие. Коран меня поразил, в этом году был первый Рамадан»

Даниил Уткин рассказал о принятии ислама.

– В Грозном ты принял ислам. Как к этому пришел? 

– Принял еще в Ростове [перед вторым сезоном в «Ахмате»]. Информация в прессе была донесена неправильно. 

Почему пришел к этому – очень личная история.

Но религия помогла чуть-чуть прийти в душевное равновесие. Потому что когда делаешь все возможное, но от тебя мало, что зависит, ты не понимаешь, что дальше делать.

– Читал Коран? 

– Да. Меня он поразил. 

Перечитываешь – и понимаешь, что каждый раз он по-новому открывается. Или прежняя мысль интерпретируется иначе. Думаешь: «Вот это да. Будто не читал раньше этот отрывок».

Еще удивило: то, что кажется для нас новым, было написано в Коране много веков назад. Например, как зарождается жизнь. Люди только с появлением аппарата УЗИ (а это было, по-моему, в 1940-50-х) поняли досконально, что происходит, когда у женщины появляется плод. 

А в Коране это уже было описано – просто своими словами. Меня это поразило.

– Соблюдаешь Рамадан? 

– В этом году был мой первый Рамадан. Немного выпал из футбола, конечно, получил травму. Первые две недели было легко, а потом – прям очень тяжело. Физически не хватало сил на поле.

Опытные ребята давали советы, помогали. За что им большое спасибо. Но в первый Рамадан советы мало кому помогают – это надо просто пройти, чтобы организм адаптировался. Многие, кто не первый год держат Рамадан, отмечают легкость – и на поле, и в мыслях. На это нужно время. И оно, как мы понимаем, исчисляется годами, – сказал полузащитник «Балтики», права на которого принадлежат «Ростову», в интервью Спортсу’‘.

Даниил Уткин – с новой стороны. Интервью о религии, семье и сожалении
 

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?31365 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoДаниил Уткин
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
религия
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уткин подтвердил принятие ислама: «Не в «Ахмате», а еще до этого – в «Ростове». Но не собираюсь делать личную жизнь достоянием общественности»
2601 июля, 16:38
«Ахмат» покинули Адамов, Уткин, Жиров, Камилов, Харин, Руис Диас и Мацуев
1614 июня, 15:26
«Ростов» отдал Уткина «Балтике» в аренду с правом выкупа
3612 июня, 12:18
Мусаев о 3:1 с «Ахматом»: «После 1:4 от «Зенита» была тяжелая неделя, тяжело далось поражение. Ребята молодцы, проявили себя настоящими мужчинами»
2919 апреля, 19:35
«Ахмат» о принятии Уткиным ислама: «Считаем неправильным комментировать что-либо из личной жизни человека»
2431 марта, 08:54
Главные новости
Один из главных кандидатов на замену Угальде в «Спартаке» – форвард «Палмейраса» Лопес
16 минут назад
«Арсенал» приблизился к трансферу Дьокереша после новых переговоров. Форвард намерен уйти из «Спортинга»
818 минут назад
Тебас о клубном ЧМ: «Может ли быть хуже? Календарь разрушен, доходы притянуты за уши, цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. Абсурд»
2334 минуты назад
«Арсенал» объявил о трансфере Субименди. «Сосьедаду» заплатят 66 млн евро
2943 минуты назад
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
48 минут назадТесты и игры
«Спартак» и «Фейеноорд» продолжат переговоры по Угальде в ближайшие 2 дня. Москвичи отклонили предложение на сумму 15 млн евро (Фабрицио Романо)
38сегодня, 10:34
Билеты на матч «Челси» и «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ подешевели с 474 до 13 долларов. В ФИФА не ответили на вопрос, считают ли это справедливым по отношению к уже купившим
25сегодня, 10:12
Ковач раскритиковал стадион «Метлайф» в США: «Больше напоминает поле для гольфа. Полив недостаточный, мяч прилипает к полю. На сухом газоне играть невозможно»
24сегодня, 09:54
Куртуа о Доннарумме и травме Мусиалы: «Джанлуиджи не виноват, это невезение. Вратари идут на мяч – нападающие тоже не сдерживаются, когда врезаются в нас»
29сегодня, 09:51
Мусаев о том, влияет ли Галицкий на выбор состава: «Ни один футболист не видел, что это не мое решение. «Краснодар» проигрывает – «Мусаев плохой», выигрывает – «это Галицкий, хорошие игроки»
28сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Булыкин о драке Смолова: «Я думал, нас научил пример с Кокориным и Мамаевым – так поступать нельзя! Спортсмены должны быть готовы к провокациям и не реагировать на них»
8 минут назад
Мартин Субименди: «Выбрал «Арсенал», поскольку мне подходит его стиль. Команда показала свой потенциал, лучшее – впереди»
226 минут назад
«Барса» не будет настаивать на уходе тер Стегена, но не видит его в качестве запасного вратаря. Флик откровенно поговорит с немцем о его роли в команде (Diario Sport)
527 минут назад
Балотелли может перейти в «Крус Асуль» или «Лос-Анджелес». 34-летний форвард не планирует заканчивать карьеру
250 минут назад
Тюкавин о словах Лунева про Бителло: «Понятно, что он не будет капитаном. Я посмеялся»
8сегодня, 10:45
Непомнящий о Жерсоне в «Зените»: «Звезда уровня Малкома и Халка. Но для чего его покупать? Чтобы стать чемпионами? Он попадет в золотую клетку»
43сегодня, 10:38
Фарьоли возглавил «Порту». С 36-летним экс-тренером «Аякса» контактировал ЦСКА
2сегодня, 10:22
Александр Мостовой: «Ливай должен забить не меньше 15 голов в новом сезоне, иначе будут вопросы. Все-таки за него прилично заплатили»
6сегодня, 10:05
Сергей Песьяков: «Спартак» на багаже Аленичева чемпионство взял. Может, так и в «Ростове»: на прошлых сборах Карпин закладывал фундамент. Это шутки»
9сегодня, 09:32
«Вест Хэм» не продал Кудуса «Тоттенхэму» за 50 млн фунтов. «Шпоры» сделают новое предложение, «Челси» также связывался с вингером
12сегодня, 09:20