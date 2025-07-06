Уткин о принятии ислама: «Религия помогла прийти в душевное равновесие. Коран меня поразил, в этом году был первый Рамадан»

Даниил Уткин рассказал о принятии ислама.

– В Грозном ты принял ислам. Как к этому пришел?

– Принял еще в Ростове [перед вторым сезоном в «Ахмате»]. Информация в прессе была донесена неправильно.

Почему пришел к этому – очень личная история.

Но религия помогла чуть-чуть прийти в душевное равновесие. Потому что когда делаешь все возможное, но от тебя мало, что зависит, ты не понимаешь, что дальше делать.

– Читал Коран?

– Да. Меня он поразил.

Перечитываешь – и понимаешь, что каждый раз он по-новому открывается. Или прежняя мысль интерпретируется иначе. Думаешь: «Вот это да. Будто не читал раньше этот отрывок».

Еще удивило: то, что кажется для нас новым, было написано в Коране много веков назад. Например, как зарождается жизнь. Люди только с появлением аппарата УЗИ (а это было, по-моему, в 1940-50-х) поняли досконально, что происходит, когда у женщины появляется плод.

А в Коране это уже было описано – просто своими словами. Меня это поразило.

– Соблюдаешь Рамадан?

– В этом году был мой первый Рамадан. Немного выпал из футбола, конечно, получил травму. Первые две недели было легко, а потом – прям очень тяжело. Физически не хватало сил на поле.

Опытные ребята давали советы, помогали. За что им большое спасибо. Но в первый Рамадан советы мало кому помогают – это надо просто пройти, чтобы организм адаптировался. Многие, кто не первый год держат Рамадан, отмечают легкость – и на поле, и в мыслях. На это нужно время. И оно, как мы понимаем, исчисляется годами, – сказал полузащитник «Балтики», права на которого принадлежат «Ростову», в интервью Спортсу’‘ .

Даниил Уткин – с новой стороны. Интервью о религии, семье и сожалении

