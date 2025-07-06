«Арсенал» приблизился к трансферу Дьокереша после новых переговоров. Форвард намерен уйти из «Спортинга»

«Арсенал» cтал ближе к подписанию Виктора Дьокереша.

Новый раунд переговоров состоялся в последние часы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Нападающий не вернется к тренировкам в «Спортинге », поскольку он полностью сосредоточен на уходе из клуба.

«Арсенал » продвигается вперед в заключении сделки. Пока сделка не заключена, но обсуждения ведутся.

Ранее сообщалось, что 27-летний швед уже договорился с «канонирами» о контракте до 2030 года.