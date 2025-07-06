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«Арсенал» приблизился к трансферу Дьокереша после новых переговоров. Форвард намерен уйти из «Спортинга»

«Арсенал» cтал ближе к подписанию Виктора Дьокереша.

Новый раунд переговоров состоялся в последние часы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нападающий не вернется к тренировкам в «Спортинге», поскольку он полностью сосредоточен на уходе из клуба.

«Арсенал» продвигается вперед в заключении сделки. Пока сделка не заключена, но обсуждения ведутся.

Ранее сообщалось, что 27-летний швед уже договорился с «канонирами» о контракте до 2030 года.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Фабрицио Романо
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