Уимблдон. 4-й круг. Павлюченкова сыграет с Картал, Соболенко – с Мертенс, Анисимова встретится с Носковой, Сьерра – с Зигемунд
Анастасия Павлюченкова сыграет с Сонай Картал в четвертом круге «Уимблдона».
Арина Соболенко встретится с Элизой Мертенс.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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