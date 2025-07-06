Норрис до 8 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате после двух побед подряд
Норрис сблизился с Пиастри в борьбе за титул «Ф-1».
Гонщик «Макларен» Ландо Норрис одержал вторую победу подряд, став лучшим по итогам домашнего Гран-при Великобритании. Ранее пилот выиграл этап в Австрии.
Лидер сезона и напарник Норриса Оскар Пиастри завершил вторым обе гонки.
Отставание Ландо от Оскара в чемпионате сократилось до восьми очков (228 против 234).
Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершил гонку в Сильверстоуне пятым и проигрывает Пиастри 69 баллов.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2025
Гран-при Великобритании-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг впервые на подиуме, Ферстаппен – 5-й после разворота
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости