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Норрис до 8 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате после двух побед подряд

Норрис сблизился с Пиастри в борьбе за титул «Ф-1».

Гонщик «Макларен» Ландо Норрис одержал вторую победу подряд, став лучшим по итогам домашнего Гран-при Великобритании. Ранее пилот выиграл этап в Австрии.

Лидер сезона и напарник Норриса Оскар Пиастри завершил вторым обе гонки.

Отставание Ландо от Оскара в чемпионате сократилось до восьми очков (228 против 234).

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершил гонку в Сильверстоуне пятым и проигрывает Пиастри 69 баллов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2025

Гран-при Великобритании-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг впервые на подиуме, Ферстаппен – 5-й после разворота

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Великобритании
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
Гран-при Австрии
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