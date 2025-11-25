Симонян о Пеле: «В игре ЧМ-1958 он не запомнился. На Кубке конфедераций он сказал: «Ты нанес мне травму!» Я не стал спорить: «Пусть останется, что я травмировал самого великого в истории»
Никита Симонян в интервью Спортсу’‘ в 2019 году рассказал об игре против Пеле на чемпионате мира.
– Вас часто спрашивают об игре против Пеле. Каким он вам запомнился в 17 лет на ЧМ-1958?
– В той игре Пеле не запомнился. Оба гола забил Вава, а чудеса творил Гарринча. Мы вообще не видели их матчей, а они как раз привезли на турнир новую тактику 4-2-4. Для меня как нападающего было неожиданно, что два центральных защитника, а не один. Пробиться было невозможно.
Других соперников мы тоже не видели. Ни Англию, ни Австрию. Не представляли вообще, что ждать. Играли от себя и дошли до четвертьфинала, а Англию победили в матче за выход в плей-офф.
– А Пеле вообще ничем не запомнился?
– Когда Пеле приехал сюда на Кубок конфедераций, мы с ним встречались. К сожалению, он уже был в коляске, но мы посидели и мило поговорили. Вдруг Пеле мне говорит: «Ты мне нанес травму!» Я ему говорю: «Пеле, подожди. Как это возможно? Мы с тобой нападающие: ты у одной штрафной, я – у другой».
Он стоял на своем: «Ты вернулся в свою штрафную и нанес травму!» Я не стал спорить: «Ну пусть в истории останется, что я нанес травму самому великому в истории».
Потом сидели за столом, я попросил слово: «Хочу рассказать, что в матче Бразилия – СССР против нас вышел принц. Принц Пеле, который позже стал королем», – сказал Симонян.
