Симонян о Пеле: «В игре ЧМ-1958 он не запомнился. На Кубке конфедераций он сказал: «Ты нанес мне травму!» Я не стал спорить: «Пусть останется, что я травмировал самого великого в истории»

Симонян о Пеле: на ЧМ-1958 против СССР вышел принц, который позже стал короолем.

Никита Симонян в интервью Спортсу’‘ в 2019 году рассказал об игре против Пеле на чемпионате мира.

– Вас часто спрашивают об игре против Пеле. Каким он вам запомнился в 17 лет на ЧМ-1958?

– В той игре Пеле не запомнился. Оба гола забил Вава , а чудеса творил Гарринча . Мы вообще не видели их матчей, а они как раз привезли на турнир новую тактику 4-2-4. Для меня как нападающего было неожиданно, что два центральных защитника, а не один. Пробиться было невозможно.

Других соперников мы тоже не видели. Ни Англию, ни Австрию. Не представляли вообще, что ждать. Играли от себя и дошли до четвертьфинала, а Англию победили в матче за выход в плей-офф.

– А Пеле вообще ничем не запомнился?

– Когда Пеле приехал сюда на Кубок конфедераций, мы с ним встречались. К сожалению, он уже был в коляске, но мы посидели и мило поговорили. Вдруг Пеле мне говорит: «Ты мне нанес травму!» Я ему говорю: «Пеле, подожди. Как это возможно? Мы с тобой нападающие: ты у одной штрафной, я – у другой».

Он стоял на своем: «Ты вернулся в свою штрафную и нанес травму!» Я не стал спорить: «Ну пусть в истории останется, что я нанес травму самому великому в истории».

Потом сидели за столом, я попросил слово: «Хочу рассказать, что в матче Бразилия – СССР против нас вышел принц. Принц Пеле, который позже стал королем», – сказал Симонян.

