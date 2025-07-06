Уимблдон. 4-й круг. Рублев сыграет с Алькарасом, Хачанов – с Майхржаком, Фриц встретится с Томпсоном, Харри – с Норри
Андрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом в четвертом круге «Уимблдона».
Карен Хачанов встретится с Камилем Майхржаком.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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