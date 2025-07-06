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  • Билеты на матч «Челси» и «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ подешевели с 474 до 13 долларов. В ФИФА не ответили на вопрос, считают ли это справедливым по отношению к уже купившим
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Билеты на матч «Челси» и «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ подешевели с 474 до 13 долларов. В ФИФА не ответили на вопрос, считают ли это справедливым по отношению к уже купившим

Билеты на матч «Челси» – «Флуминенсе» на КЧМ стали дешевле в 35 раз.

Команды сыграют в полуфинале клубного чемпионата мира ФИФА во вторник на «Метлайф Стэдиум» в США.

По данным The Athletiс, стандартная цена билета на матч в субботу снизилась до 13,40 долларов. Менее чем за 72 часа до этого она составляла 473,90 долларов.

Это означает, что теперь приобрести самый бюджетный билет на этот полуфинал может быть дешевле, чем купить еду (15 долларов) или пиво (14 долларов) на стадионе. Цены на места на обычно более дорогой нижний ярус также снизились до 44,60 долларов.

Таким образом, сейчас болельщики могут купить билет за 2,8% от цены, которую ФИФА запрашивала за стандартный вход несколько дней назад.

ФИФА не дала конкретный ответ на вопрос The Athletic о том, могут ли фанаты, которые ранее купили билеты по более высоким ценам, получить возврат или скидку. Вопрос, считают ли они это справедливым способом обращения с болельщиками, также остался без ответа.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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