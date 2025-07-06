Пиастри о 2-м месте: «Разочаровывает, когда отбирают заслуженный результат. Ферстаппен меня обогнал за машиной безопасности, а я получил штраф»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, проигравший напарнику Ландо Норрису на Гран-при Великобритании, выразил недоумение из-за десятисекундного штрафа за резкое торможение.
Инцидент случился за машиной безопасности. Стюарды отметили, что гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену пришлось уклоняться от столкновения.
«Я посчитал, что это довольно плохой штраф. Как бы то ни было, я рад, что у нас сегодня быстрый болид.
Я ударил по тормозам, увидел, что машина безопасности погасила огни, поэтому не ускорялся снова, а Макс меня обогнал, что было немного странно, а затем я получил штраф за это, вот и все.
Темп был хорошим, я сделал все, что нужно было сделать, просто не получил результат, на который надеялся.
Разочаровывает, когда у тебя отбирают заслуженный результат, но так иногда случается», – произнес лидер «Формулы-1» в эфире F1TV.
Пиастри затормозил с 218 до 52 км/ч в эпизоде, за который получил штраф
Оскар Пиастри о штрафе: «Оказывается, нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов»