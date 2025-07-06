Пиастри о 2-м месте: «Разочаровывает, когда отбирают заслуженный результат. Ферстаппен меня обогнал за машиной безопасности, а я получил штраф»

Пиастри пожаловался, что судьи отобрали у него победу.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри, проигравший напарнику Ландо Норрису на Гран-при Великобритании , выразил недоумение из-за десятисекундного штрафа за резкое торможение.

Инцидент случился за машиной безопасности. Стюарды отметили, что гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену пришлось уклоняться от столкновения.

«Я посчитал, что это довольно плохой штраф. Как бы то ни было, я рад, что у нас сегодня быстрый болид.

Я ударил по тормозам, увидел, что машина безопасности погасила огни, поэтому не ускорялся снова, а Макс меня обогнал, что было немного странно, а затем я получил штраф за это, вот и все.

Темп был хорошим, я сделал все, что нужно было сделать, просто не получил результат, на который надеялся.

Разочаровывает, когда у тебя отбирают заслуженный результат, но так иногда случается», – произнес лидер «Формулы-1» в эфире F1TV.

Пиастри затормозил с 218 до 52 км/ч в эпизоде, за который получил штраф

Оскар Пиастри о штрафе: «Оказывается, нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов»