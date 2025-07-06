Мусиала пропустит минимум 4 месяца из-за травмы в матче с «ПСЖ». У хавбека «Баварии» перелом малой берцовой кости
Джамал Мусиала сломал малоберцовую кость.
«Бавария» уступила «ПСЖ» в матче 1/4 финала клубного ЧМ (0:2).
На 3-й добавленной к 1-му тайму минуте Мусиала, выбегая к воротам «ПСЖ», столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади и травмировал голеностоп. Его левая нога изогнулась неестественным образом. Хавбека «Баварии» унесли с поля на носилках.
У Мусиалы сломана малая берцовая кость, сообщает журналист Sky Sport Керри Хау. Футболисту сделают операцию сразу по прибытии в Мюнхен.
После этого он, как ожидается, будет отсутствовать по меньшей мере 4 месяца. 22-летний игрок пропустит большую часть первой половины сезона.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Керри Хау
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