Хачанов впервые с 2021-го вышел в четвертьфинал «Уимблдона»
20-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Уимблдона».
Он победил Камила Майхржака – 6:4, 6:2, 6:3.
Россиянин впервые в сезоне и шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На «Уимблдоне» его лучший результат – четвертьфинал-2021.
За место в полуфинале Хачанов сыграет с Тэйлором Фрицем или Джорданом Томпсоном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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