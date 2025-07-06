Хачанов впервые с 2021-го вышел в четвертьфинал «Уимблдона»

20-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Уимблдона».

Он победил Камила Майхржака – 6:4, 6:2, 6:3.

Россиянин впервые в сезоне и шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На «Уимблдоне » его лучший результат – четвертьфинал-2021.

За место в полуфинале Хачанов сыграет с Тэйлором Фрицем или Джорданом Томпсоном .