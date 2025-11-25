У Куртуа гастроэнтерит. Вратарь «Реала» не сыграет с «Олимпиакосом», скорее всего

Тибо Куртуа вряд ли сыграет с «Олимпиакосом» из-за гастроэнтерита.

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа может пропустить матч с «Олимпиакосом» из-за болезни.

Голкипер покинул клубную базу «Реала» еще до начала сегодняшней тренировки, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса.

По данным COPE, у Куртуа гастроэнтерит. Вероятнее всего, бельгиец не полетит с «Реалом» на завтрашний матч с «Олимпиакосом » в Лиге чемпионов.