Лунев о критике Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Есть всем нравится и так должно быть – ну, окей»

Андрей Лунев отреагировал на критику Валерия Карпина за совмещение.

– Как вы смотрите на критику в адрес Карпина, что он совмещает посты в сборной и клубе?

– Я считаю, она обоснована, наверное. Но это не мое дело.

– Почему эта критика обоснована?

– Очевидно все, на поверхности. Без комментариев.

– Я не понимаю, объясните.

– Орешки покушайте, подумайте (улыбается).

– Но у нас сборная нигде не играет, три матча в году против, мягко скажем, не самых сильных сборных.

– А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Это не мое решение и дело. Есть руководство РФС и «Динамо », они договариваются, если всем комфортно, нравится и так должно быть – ну, окей. Вы спрашиваете мое мнение, оно останется при мне, – заявил Лунев.