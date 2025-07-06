«Фламенго» может подать в суд на перешедшего в «Зенит» Жерсона и потребовать 6,3 млн евро из-за пункта об имиджевых правах в расторгнутом контракте (Жулио Мигель Нето)

«Фламенго» может подать в суд на Жерсона из-за расторжения контракта.

Как сообщает журналист Жулио Мигел Нето, совет директоров «Фламенго » рассматривает возможность обращения в суд после официальной презентации игрока в «Зените».

Бразильский клуб хочет взыскать штраф в 40 млн реалов (около 6,3 млн евро) за расторжение контракта, связанного с пунктом соглашения, в котором говорится об имиджевых правах игрока. Решение должно быть принято после того, как полузащитник будет представлен в «Зените ».