Фердинанд о Каррагере и Невилле: «Они сразу обращались к Амориму из-за тактики. Хотел бы увидеть такую же энергию по отношению к Слоту. Это худший старт сезона для «Ливерпуля»

Рио Фердинанд упрекнул Джейми Каррагера и Гари Невилла.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд обратился к экспертам Джейми Каррагеру и Гари Невиллу за их отношение к ситуации в «Ливерпуле », который на данный момент занимает 12-ю позицию в таблице АПЛ .

«Я отправлю им сообщение, напишу. Они сразу же обращались к Рубену Амориму из-за неэффективной тактики после того, как он не победил в нескольких матчах.

Я хотел бы сейчас увидеть такую энергию в отношении Арне Слота. Это худший старт сезона для «Ливерпуля» с тех пор, как уволили Брендана Роджерса», – сказал Рио Фердинанд.