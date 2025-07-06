Хюлькенберг завоевал первый подиум в «Ф-1» после рекордных 238 Гран-при без призов
Хюлькенберг впервые в карьере оказался на подиуме «Ф-1».
Гонщик «Заубера» Нико Хюлькенберг финишировал третьим на Гран-при Великобритании, завоевав первый подиум в карьере.
37-летний немец уступил лишь пилотам «Макларена» Ландо Норрису и Оскару Пиастри.
Нико выступает в «Формуле-1» с 2010 года и являлся обладателем антирекорда – 238 Гран-при без призовых мест.
Гран-при Великобритании-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг впервые на подиуме, Ферстаппен – 5-й после разворота
Опубликовал: Михаил Ширяев
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