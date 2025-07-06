Хюлькенберг завоевал первый подиум в «Ф-1» после рекордных 238 Гран-при без призов

Хюлькенберг впервые в карьере оказался на подиуме «Ф-1».

Гонщик «Заубера » Нико Хюлькенберг финишировал третьим на Гран-при Великобритании, завоевав первый подиум в карьере.

37-летний немец уступил лишь пилотам «Макларена » Ландо Норрису и Оскару Пиастри .

Нико выступает в «Формуле-1» с 2010 года и являлся обладателем антирекорда – 238 Гран-при без призовых мест.

Гран-при Великобритании-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг впервые на подиуме, Ферстаппен – 5-й после разворота