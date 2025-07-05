Кубок России по регби-7. 1/4 финала. «Локомотив» сыграет с «Таганим Рогом», «Динамо» против «Богатырей» и другие матчи
6 июля пройдут матчи плей-офф Магнит Кубка России по регби-7.
Прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.
Магнит Кубок России по регби-7
Москва
Плей-офф
6 июля
1/4 финала за 9-14 место
Warriors – Приморец – 10.00
МГТУ – Гранит – 10.20
1/4 финала
Локомотив – Таганий Рог – 10.40
Динамо – Богатыри – 11.00
Липецк – Ростов – 11.20
Застава – ВВА-Подмосковье – 11.40
1/2 финала за 9-12 место
12:30
12:50
Матч за 13 место
13:10
1/2 финала за 5-8 место
13:30
13:50
1/2 финала
14:10
14:30
Матч за 11 место
15:20
Матч за 9 место
15:40
Матч за 7 место
16:00
Матч за 5 место
16:20
Матч за 3 место
16:40
Финал
17:10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости