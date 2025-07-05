  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кубок России по регби-7. 1/4 финала. «Локомотив» сыграет с «Таганим Рогом», «Динамо» против «Богатырей» и другие матчи
0

Кубок России по регби-7. 1/4 финала. «Локомотив» сыграет с «Таганим Рогом», «Динамо» против «Богатырей» и другие матчи

6 июля пройдут матчи плей-офф Магнит Кубка России по регби-7.

Прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.

Магнит Кубок России по регби-7

Москва

Плей-офф

6 июля

1/4 финала за 9-14 место 

Warriors – Приморец – 10.00

МГТУ  – Гранит – 10.20

1/4 финала 

Локомотив – Таганий Рог – 10.40

Динамо – Богатыри – 11.00

Липецк – Ростов – 11.20

Застава – ВВА-Подмосковье – 11.40

1/2 финала за 9-12 место 

12:30 

12:50 

Матч за 13 место 

13:10 

1/2 финала за 5-8 место 

13:30

13:50 

1/2 финала 

14:10

14:30 

Матч за 11 место 

15:20 

Матч за 9 место 

15:40 

Матч за 7 место 

16:00 

Матч за 5 место 

16:20 

Матч за 3 место 

16:40 

Финал 

17:10 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Регби-7
Таганий Рог (регби-7)
Локомотив (регби-7)
ВВА-Подмосковье (регби-7)
Динамо (регби-7)
Липецк (регби-7)
Приморец (регби-7)
Кубок России по регби-7
Застава-7 (регби-7)
Богатыри (регби-7)
Ростов (регби-7)
МГТУ (регби-7)
Warriors (регби-7)
Гранит (регби-7)
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Кубок России по регби-7. «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» и «Динамо» вышли в 1/4 финала и другие результаты
4сегодня, 14:29Видео
Тур Британских и Ирландских львов. «Уоротас» проиграли «Львам», другие матчи
10сегодня, 12:51
Тестовые матчи. Новая Зеландия обыграла Францию, ЮАР встретится с Италией, Аргентина против Англии и другие матчи
30сегодня, 09:24
Главные новости
Кубок России по регби-7. «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» и «Динамо» вышли в 1/4 финала и другие результаты
4сегодня, 14:29Видео
Тур Британских и Ирландских львов. «Уоротас» проиграли «Львам», другие матчи
10сегодня, 12:51
Тестовые матчи. Новая Зеландия обыграла Францию, ЮАР встретится с Италией, Аргентина против Англии и другие матчи
30сегодня, 09:24
Молодежный Кубок мира по регби. 2-й тур. Франция обыграла Уэльс, Англия уступила ЮАР и другие результаты
вчера, 20:54
Южноафриканский игрок «Стормерс» Крис Холлис перешел в «Локомотив»
3вчера, 09:26
Календарь чемпионата России по регби-2025
6вчера, 06:11
Лев Дерксен перешел из «Металлурга» в «Локомотив»
13 июля, 12:05
Сборная Новой Зеландии по регби представила новую форму
33 июля, 09:06Фото
Тагир Гаджиев – лучший игрок седьмого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘
130 июня, 07:30
Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Австралия уступила ЮАР, Англия обыграла Шотландию, другие результаты
929 июня, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео