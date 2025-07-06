Бартон о женском Евро: «Этот турнир показывает, насколько плох их футбол. Как это вообще показывают по главным каналам? Комментаторы и эксперты – дерьмо собачье. Отвратительно»
Джоуи Бартон выразил недовольство женским футболом.
В Швейцарии проходит женский чемпионат Европы.
«Этот женский Евро лишь показывает, насколько плох их футбол. Комментаторы и эксперты – дерьмо собачье. Как это вообще показывают по главным каналам?
Всем наплевать на это. Он никогда не будет жизнеспособным. Отвратительно», – написал бывший полузащитник «Ман Сити».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?32854 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Джоуи Бартона в Х
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