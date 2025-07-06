Бартон о женском Евро: «Этот турнир показывает, насколько плох их футбол. Как это вообще показывают по главным каналам? Комментаторы и эксперты – дерьмо собачье. Отвратительно»

Джоуи Бартон выразил недовольство женским футболом.

В Швейцарии проходит женский чемпионат Европы.

«Этот женский Евро лишь показывает, насколько плох их футбол. Комментаторы и эксперты – дерьмо собачье. Как это вообще показывают по главным каналам?

Всем наплевать на это. Он никогда не будет жизнеспособным. Отвратительно», – написал бывший полузащитник «Ман Сити».