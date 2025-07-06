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«Зенит» готовит официальное предложение по Педро Абреу. Сообщалось, что клуб может заплатить 15 млн евро за форварда «Фламенго»

«Зенит» готовит официальное предложение по форварду «Фламенго» Педро Абреу.

28-летний бразилец – главная трансферная цель петербургского клуба, сообщает журналист Жулио Нето.

По данным источника, «Зенит» уже контактировал с агентами Педро и проинформировал, что рассчитывает закрыть сделку.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые могут предложить за нападающего 15 млн евро.

Накануне «Фламенго» продал «Зениту» хавбека Жерсона за 25 млн.

В 8 матчах текущего чемпионата Бразилии Педро забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Жулио Нето в Х
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