«Арсенал» объявил о трансфере Субименди. «Сосьедаду» заплатят 66 млн евро
«Арсенал» объявил о трансфере Мартина Субименди.
26-летний опорный полузащитник подписал долгосрочный контракт.
В контракте Субименди с «Реал Сосьедад» были прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. По данным COPE, за испанца заплатили 66 млн евро.
В прошлом сезоне Ла Лиги Субименди провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Арсенала»
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