«Арсенал» объявил о трансфере Субименди. «Сосьедаду» заплатят 66 млн евро

«Арсенал» объявил о трансфере Мартина Субименди.

26-летний опорный полузащитник подписал долгосрочный контракт.

В контракте Субименди с «Реал Сосьедад » были прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. По данным COPE, за испанца заплатили 66 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Субименди провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.