«Арсенал» предложил 65+15 млн евро за Дьокереша. «Спортинг» хочет минимум 70 млн фиксированной суммы
«Арсенал» и «Спортинг» обсуждают трансфер Виктора Дьокереша.
Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров «канониров» со «Спортингом» состоялся в последние часы.
По данным Record, «Арсенал» улучшил предложение и теперь предлагает 65+15 млн. Однако «Спортинг» хочет минимум 70 млн евро фиксированной суммы. Переговоры продолжаются.
Нападающий уже согласовал пятилетний контракт с «Арсеналом» и сообщил «Спортингу», что хочет осуществить трансфер.
Со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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