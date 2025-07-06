«Арсенал» предложил 65+15 млн евро за Дьокереша. «Спортинг» хочет минимум 70 млн фиксированной суммы

«Арсенал» и «Спортинг» обсуждают трансфер Виктора Дьокереша.

Ранее сообщалось , что новый раунд переговоров «канониров» со «Спортингом » состоялся в последние часы.

По данным Record, «Арсенал» улучшил предложение и теперь предлагает 65+15 млн. Однако «Спортинг » хочет минимум 70 млн евро фиксированной суммы. Переговоры продолжаются.

Нападающий уже согласовал пятилетний контракт с «Арсеналом » и сообщил «Спортингу», что хочет осуществить трансфер.

Со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .