«Куньлунь» сыграет против СКА в первом домашнем матче сезона КХЛ. Китайский клуб будет хозяином «СКА-Арены»

«Куньлунь» примет СКА на «СКА-Арене» в первом матче нового сезона КХЛ.

Китайский клуб переехал из Мытищ в Санкт-Петербург и будет выступать за «СКА-Арене» в предстоящем сезоне.

«Куньлунь » сообщил, что 6 сентября встретится со СКА в первом домашнем нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

До переезда «Куньлунь» в своем первом домашнем матче должен был сыграть с «Адмиралом».

Петербургская команда ранее заявила , что возвращается в Ледовый дворец. «СКА-Арена » вмещает 21 500 зрителей на хоккейных матчах.

Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!