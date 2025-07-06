«Куньлунь» сыграет против СКА в первом домашнем матче сезона КХЛ. Китайский клуб будет хозяином «СКА-Арены»
«Куньлунь» примет СКА на «СКА-Арене» в первом матче нового сезона КХЛ.
Китайский клуб переехал из Мытищ в Санкт-Петербург и будет выступать за «СКА-Арене» в предстоящем сезоне.
«Куньлунь» сообщил, что 6 сентября встретится со СКА в первом домашнем нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
До переезда «Куньлунь» в своем первом домашнем матче должен был сыграть с «Адмиралом».
Петербургская команда ранее заявила, что возвращается в Ледовый дворец. «СКА-Арена» вмещает 21 500 зрителей на хоккейных матчах.
Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
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