0

Гран-при Великобритании-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 17:00

В Сильверстоуне пройдет Гран-при Великобритании «Формулы-1».

12-я гонка сезона-2025 состоится в воскресенье, 6 июля, начало – в 17:00 по московскому времени.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

6 июля 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Карлос Сайнс («Уильямс»)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

11. Юки Цунода («Ред Булл»)

12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

16. Габриэл Бортолето («Заубер»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Оливер Бермэн («Хаас»)

19. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Великобритании
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoХаас
logoИзак Аджар
logoЗаубер
logoМакларен
logoНико Хюлькенберг
logoЛиам Лоусон
logoАлександр Албон
logoФранко Колапинто
logoУильямс
logoРейсинг Буллз
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoАстон Мартин
результаты
logoЮки Цунода
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoШарль Леклер
logoГабриэл Бортолето
logoАльпин
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoЛанс Стролл
logoПьер Гасли
logoЭстебан Окон
logoОливер Бермэн
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Он не побеждал в Сильверстоуне так же часто, как Хэмилтон, но я думаю, что Макс лучший». Алонсо – о поуле Ферстаппена
19 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Если сможем хорошо стартовать и будем действовать умно, у нас будет шанс прорваться вперед»
229 минут назад
Джордж Расселл: «Завтра нас может ждать битва с участием шести машин»
52 минуты назад
Карлос Сайнс: «Соперники добились существенного прогресса. Необходимо улучшить темп»
сегодня, 19:05
Ландо Норрис: «Мог бы идеальный круг принести нам поул? Да. Но этот круг проехал Ферстаппен»
сегодня, 19:01
Шарль Леклер: «Не хочу вдаваться в детали, но с машиной есть странная проблема, из-за которой с ней приходится бороться»
4сегодня, 18:45
Алекс Албон о 14-м месте в квалификации: «Очень огорчает»
1сегодня, 18:24
Юки Цунода: «Пробился бы в 3-й сегмент без потери мощности. Обидно»
2сегодня, 18:06
Ферстаппен сравнялся с Феттелем по поулам за «Ред Булл», Себастьян репостнул статистику
2сегодня, 17:38Фото
Франко Колапинто об аварии в квалификации: «Не особо беспокоюсь за свое будущее»
3сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15