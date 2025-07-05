Гран-при Великобритании-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 17:00

В Сильверстоуне пройдет Гран-при Великобритании «Формулы-1».

12-я гонка сезона-2025 состоится в воскресенье, 6 июля, начало – в 17:00 по московскому времени.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

6 июля 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Карлос Сайнс («Уильямс»)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

11. Юки Цунода («Ред Булл»)

12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

16. Габриэл Бортолето («Заубер»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Оливер Бермэн («Хаас»)

19. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)