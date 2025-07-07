Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ в 10-й раз, у США 7 побед
Сборная Мексики стала обладателем Кубка КОНКАКАФ второй раз подряд.
Сегодня команда Хавьера Агирре победила в финале США (2:1) и выиграла трофей в рекордный 10-й раз.
Семь титулов на счету американцев, один – у сборной Канады.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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