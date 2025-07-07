Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ в 10-й раз, у США 7 побед

Сборная Мексики стала обладателем Кубка КОНКАКАФ второй раз подряд.

Сегодня команда Хавьера Агирре победила в финале США (2:1) и выиграла трофей в рекордный 10-й раз.

Семь титулов на счету американцев, один – у сборной Канады.