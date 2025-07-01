Гранлунд подписал контракт с «Анахаймом» на 3 года. Кэпхит – 7 млн долларов
Нападающий Микаэль Гранлунд стал игроком «Анахайма».
Срок соглашения рассчитан на 3 года. По данным PuckPedia, зарплата составит 7 млн долларов в год.
В минувшем сезоне Микаэль Гранлунд выступал за «Сан-Хосе» и «Даллас», провел 83 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 66 (22+44) очков – 3-й результат за сезон в карьере.
В плей-офф на его счету 18 игр и 10 (5+5) баллов.
Всего в регулярках 9-й номер драфта-2010 провел 902 игры и набрал 610 (179+431) очков. В плей-офф – 77 матчей и 42 (16+26) балла.
Его зарплата по прошлому контракту составляла 5 млн долларов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Анахайма»
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