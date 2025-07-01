Гранлунд подписал контракт с «Анахаймом» на 3 года. Кэпхит – 7 млн долларов

Нападающий Микаэль Гранлунд стал игроком «Анахайма».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. По данным PuckPedia, зарплата составит 7 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Микаэль Гранлунд выступал за «Сан-Хосе» и «Даллас », провел 83 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 66 (22+44) очков – 3-й результат за сезон в карьере.

В плей-офф на его счету 18 игр и 10 (5+5) баллов.

Всего в регулярках 9-й номер драфта-2010 провел 902 игры и набрал 610 (179+431) очков. В плей-офф – 77 матчей и 42 (16+26) балла.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 5 млн долларов.