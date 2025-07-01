Илия Топурия возглавил рейтинг P4P, Ислам Махачев теперь второй
Обновились рейтинги UFC после турнира UFC 317 в Лас-Вегасе.
Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, Ислам Махачев опустился на второе место. Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и стал чемпионом в легком весе.
Алешандре Пантожа поднялся на четыре позиции и теперь занимает пятое место. Пантожа защитил титул в наилегчайшем весе в четвертый раз, победив Кая Кару-Франса.
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Дрикус дю Плесси
Алешандре Пантожа
Александр Волкановски
Магомед Анкалаев
Джек Делла Маддалена
Том Аспиналл
Алекс Перейра
8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Моргана
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