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Илия Топурия возглавил рейтинг P4P, Ислам Махачев теперь второй

Обновились рейтинги UFC после турнира UFC 317 в Лас-Вегасе.

Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, Ислам Махачев опустился на второе место. Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и стал чемпионом в легком весе.

Алешандре Пантожа поднялся на четыре позиции и теперь занимает пятое место. Пантожа защитил титул в наилегчайшем весе в четвертый раз, победив Кая Кару-Франса.

  1. Илия Топурия

  2. Ислам Махачев 

  3. Мераб Двалишвили 

  4. Дрикус дю Плесси

  5. Алешандре Пантожа 

  6. Александр Волкановски

  7. Магомед Анкалаев

  8. Джек Делла Маддалена

  9. Том Аспиналл 

  10. Алекс Перейра

Рейтинг бойцов UFC

8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Моргана
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