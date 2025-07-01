Илия Топурия возглавил рейтинг P4P, Ислам Махачев теперь второй

Обновились рейтинги UFC после турнира UFC 317 в Лас-Вегасе.

Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, Ислам Махачев опустился на второе место. Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и стал чемпионом в легком весе.

Алешандре Пантожа поднялся на четыре позиции и теперь занимает пятое место. Пантожа защитил титул в наилегчайшем весе в четвертый раз, победив Кая Кару-Франса.

Илия Топурия Ислам Махачев Мераб Двалишвили Дрикус дю Плесси Алешандре Пантожа Александр Волкановски Магомед Анкалаев Джек Делла Маддалена Том Аспиналл Алекс Перейра

Рейтинг бойцов UFC

8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой