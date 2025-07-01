Заболотный о переходе в «Спартак»: «Говорили, что я деревянный, могу забивать только в пустые и детям, никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Мне говорят, а я – делаю»

«Спартак» презентовал Антона Заболотного видео с его ответом критикам.

Красно-белые объявили о подписании контракта на один сезон с нападающим.

«Спартак » опубликовал видео, в котором Антон Заболотный рассказывает о своем переходе, перечисляя прежние высказывания скептиков.

«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ . Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям.

Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны.

Всю карьеру мне говорят, а я – делаю», – сказал Антон Заболотный