Заболотный о переходе в «Спартак»: «Говорили, что я деревянный, могу забивать только в пустые и детям, никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Мне говорят, а я – делаю»
«Спартак» презентовал Антона Заболотного видео с его ответом критикам.
Красно-белые объявили о подписании контракта на один сезон с нападающим.
«Спартак» опубликовал видео, в котором Антон Заболотный рассказывает о своем переходе, перечисляя прежние высказывания скептиков.
«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям.
Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны.
Всю карьеру мне говорят, а я – делаю», – сказал Антон Заболотный
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?962 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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