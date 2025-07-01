Майлз Тернер станет игроком «Милуоки» – 4 года и 107 млн долларов

Майлз Тернер перейдет из «Индианы» в «Милуоки».

Свободный агент Майлз Тернер (29 лет, 211 см) договорился с «Милуоки» о подписании четырехлетнего контракта на 107 млн долларов. В соглашение также включены опция игрока на сезон-2028/29 и трейд-кикер на 15 процентов.

Тернер выступал за «Индиану» на протяжении всей карьеры (10 лет). В прошедшем сезоне центровой отыграл 72 матча (все в старте), набирая 15,6 очка и 6,5 подбора за 30,2 минуты на паркете.

Тернер неоднократно давал понять, что хочет остаться в «Индиане». После поражения «Пэйсерс» от «Оклахомы» в 7-м матче финальной серии лиги представители Тернера настаивали на заключении соглашения, однако команда предпочла избежать большого налога на роскошь после травмы Тайриза Халибертона.