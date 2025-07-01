Ротенберг – в совете директоров «Динамо», клуб подтвердил: «Приветствуем Романа Борисовича и желаем успехов на благо развития детского и молодежного хоккея»
Ранее сообщалось, что у бывшего главного тренера СКА будут широкие полномочия. В первую очередь он займется подготовкой резерва.
«Сегодня, 1 июля, состоялось очередное заседание совета директоров московского «Динамо», в ходе которого было принято несколько важных решений. Одним из них стало утверждение Романа Ротенберга членом совета директоров клуба.
Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы вперед.
Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков.
Приветствуем Романа Борисовича в клубе и желаем успехов на благо развития детского и молодежного хоккея московского «Динамо»!» – сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых.
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