Ротенберг – в совете директоров «Динамо», клуб подтвердил: «Приветствуем Романа Борисовича и желаем успехов на благо развития детского и молодежного хоккея»

«Динамо» объявило о вступлении Романа Ротенберга в совет директоров клуба.

Ранее сообщалось , что у бывшего главного тренера СКА будут широкие полномочия. В первую очередь он займется подготовкой резерва.

«Сегодня, 1 июля, состоялось очередное заседание совета директоров московского «Динамо», в ходе которого было принято несколько важных решений. Одним из них стало утверждение Романа Ротенберга членом совета директоров клуба.

Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы вперед.

Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков.

Приветствуем Романа Борисовича в клубе и желаем успехов на благо развития детского и молодежного хоккея московского «Динамо »!» – сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Что об этом известно