«Флорида» продлила контракт с Маршандом на 6 лет и 5,25 млн долларов за сезон. У 37-летнего форварда 10+10 за 23 игры в минувшем плей-офф
«Флорида» продлила контракт с Брэдом Маршандом.
Новое соглашение с 37-летним нападающим рассчитано на 6 сезонов. По данным Puckpedia, средняя годовая зарплата (кэпхит) игрока составит 5,25 млн долларов.
Маршанд стал обладателем Кубка Стэнли-2025 с «Флоридой». 1 июля он мог стать неограниченно свободным агентом.
Форвард перешел из «Бостона» в марте этого года. В прошлом регулярном чемпионате канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 матче.
В 23 играх плей-офф на счету Маршанда 20 (10+10) результативных действий при полезности «плюс 17».
Фото: x.com/FlaPanthers
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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