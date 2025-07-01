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  • «Флорида» продлила контракт с Маршандом на 6 лет и 5,25 млн долларов за сезон. У 37-летнего форварда 10+10 за 23 игры в минувшем плей-офф
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«Флорида» продлила контракт с Маршандом на 6 лет и 5,25 млн долларов за сезон. У 37-летнего форварда 10+10 за 23 игры в минувшем плей-офф

«Флорида» продлила контракт с Брэдом Маршандом.

Новое соглашение с 37-летним нападающим рассчитано на 6 сезонов. По данным Puckpedia, средняя годовая зарплата (кэпхит) игрока составит 5,25 млн долларов.

Маршанд стал обладателем Кубка Стэнли-2025 с «Флоридой». 1 июля он мог стать неограниченно свободным агентом.

Форвард перешел из «Бостона» в марте этого года. В прошлом регулярном чемпионате канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 матче.

В 23 играх плей-офф на счету Маршанда 20 (10+10) результативных действий при полезности «плюс 17».

Фото: x.com/FlaPanthers

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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