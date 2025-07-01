40-летний Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год

Кори Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год.

Зарплата 40-летнего игрока может составить до 3,5 миллиона долларов с учетом бонусов за достижения, как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

В минувшем сезоне канадец выступал за «Эдмонтон», с которым дошел до финала Кубка Стэнли. В плей-офф он провел 22 матча и набрал 14 (10+4) очков.

В регулярном чемпионате НХЛ на его счету было 30 (19+11) баллов в 81 игре.

Всего в регулярках НХЛ у Перри 1392 матча и 935 (448+487) очков. В плей-офф – 237 игр (4-й показатель в истории) и 141 (64+77) баллов.

В 2007 году он выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом», а за последние 6 лет 5 раз уступил в финалах (с «Далласом» в 2020 году, «Монреалем» в 2021-м, «Тампой» в 2022-м, «Эдмонтоном» в 2024-м и 2025-м).

Зарплата Кори по прошлому контракту составляла 1,15 млн долларов. Еще 250 тысяч он получил в качестве бонусов за достижения.