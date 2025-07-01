Суд в Мадриде постановил возобновить разбирательство RFEF в отношении «Реала» из-за роликов клубного ТВ о судьях. Апелляция Ла Лиги удовлетворена

Суд в Мадриде постановил возобновить разбирательство в отношении ТВ «Реала».

Как сообщает испанский сайт о спортивном праве IUSPORT, Центральный административный суд Мадрида удовлетворил апелляцию Ла Лиги и обязал Королевскую футбольную федерацию Испании (RFEF) через дисциплинарный комитет возобновить расследование по делу о видеороликах Real Madrid TV о судьях.

Апелляция была подана против решения Спортивного административного суда (TAD) от 21 ноября 2024 года, который отказался рассматривать жалобу Ла Лиги на прекращение дисциплинарного производства в отношении мадридского «Реала». Поводом для разбирательства стало распространение клубом видеоматериалов на Real Madrid TV, которые, по мнению заявителей, оказывали давление на арбитров перед рядом матчей.

Процедура была инициирована 1 марта 2024 года после жалоб со стороны «Севильи» и Ла Лиги, направленных в дисциплинарный комитет RFEF. В них утверждалось, что «Реал Мадрид » через свой клубный телеканал систематически проводил кампанию давления на арбитров, назначенных на его матчи, публикуя материалы, ставящие под сомнение их профессионализм. В жалобе описаны эпизоды из сезонов-2022/23 и 2023/24.

7 марта 2024 года был начат внеочередной дисциплинарный процесс против клуба. Однако по итогам рассмотрения дела дисциплинарный комитет RFEF 5 июня 2024 года постановил прекратить производство, признав отсутствие нарушений со стороны «Реала».

Ла Лига и «Севилья » подали апелляции в Апелляционный комитет RFEF, но ответ в установленный срок получен не был, что фактически означало отказ в удовлетворении жалобы.

«Севилья» и Ла Лига обратились в Спортивный административный суд (TAD), но апелляции также были отклонены.

Теперь же суд признал действия федерации неправомерными и удовлетворил апелляцию Ла Лиги. Теперь RFEF обязана вернуться к стадии начала дисциплинарного расследования в отношении «Реала» и рассмотреть все доказательства, которые ранее были отклонены.

Почему клубное ТВ «Реала» такое токсичное? Как оно вообще устроено и зачем нужно



Судейский скандал перед класико: арбитр расплакался из-за клубного ТВ «Реала», «Мадрид» полыхает