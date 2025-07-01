«Нет оснований полагать, что «Сочи» не сыграет в РПЛ. Должна быть доказана вина руководства». Генсек РФС о ситуации с Писарским

Генсек РФС высказался о судьбе «Сочи» на фоне ситуации с Владимиром Писарским.

30 июня Metaratings сообщил , что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

Позже стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф , который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

Сообщалось , что «Сочи » могут присудить поражение 0:3 в стыке с «Пари НН» и исключить из РПЛ, если Писарского признают виновным.

– Возможно ли, что «Сочи» не сыграет в РПЛ, если будет доказана вина Писарского?

– При определенных обстоятельствах, когда осуществляется коллективный сговор, существует перенос ответственности физического лица на юридическое, как было с делом «Чайки». В ситуации, когда проступок физического лица будет доказан, санкции не могут применяться к юридическому лицу.

Чтобы перенести ответственность на юридическое лицо, в деле должно быть очень много разных обстоятельств. Например, что Писарский с гендиректором «Сочи» договорились, что он что‑то сделает на поле и вне поля. Должна быть доказана вина руководства.

По ситуации с «Торпедо» департамент защиты игры проводит проверку, все возможности для проверки у нас немного ограничены. Лица находятся под арестом и не могут дать показания, собирается информация. Говорили о том, что для нас идеально с учетом стабильности важно принять решение с учетом семидневного срока до начала соревнования. Потом может произойти ситуация, когда мы останемся с меньшим количеством команд, чем заслуживаем.

– «Сочи» и «Торпедо» сыграют в РПЛ?

– По «Сочи» нет оснований полагать, что нет, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.