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«Коламбус» объявил о новом контракте с Проворовым на 7 лет с кэпхитом 8,5 млн долларов. В первые 5 сезонов будет запрет на обмен

«Коламбус» объявил о новом контракте с Иваном Проворовым на 7 лет.

Средняя зарплата 28-летнего защитника (кэпхит) составит 8,5 миллиона долларов. 

По данным PuckPedia, часть выплат – 13,25 млн из общей суммы 59,5 млн – игрок получит подписными бонусами (авансами). 

В первые 5 сезонов будет действовать запрет на обмен (в том числе в первые 2 сезона – полный запрет на перемещения). В последние 2 – ограничение на обмен (стоп-лист из 15 команд). 

В минувшем сезоне россиянин набрал 33 (7+26) очка в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ за «Блю Джекетс» при полезности «+11» (6-й показатель в команде) и 31 минуте штрафа. 

Также в его активе 28 силовых приемов и 127 блоков (3-й показатель в команде). Среднее время на льду – 23:21. 

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Проворова 696 матчей и 282 (77+205) очка. В плей-офф – 22 игры и 11 (3+8) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 6,75 млн долларов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Коламбуса»
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