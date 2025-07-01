«Коламбус» объявил о новом контракте с Проворовым на 7 лет с кэпхитом 8,5 млн долларов. В первые 5 сезонов будет запрет на обмен

«Коламбус» объявил о новом контракте с Иваном Проворовым на 7 лет.

Средняя зарплата 28-летнего защитника (кэпхит) составит 8,5 миллиона долларов.

По данным PuckPedia, часть выплат – 13,25 млн из общей суммы 59,5 млн – игрок получит подписными бонусами (авансами).

В первые 5 сезонов будет действовать запрет на обмен (в том числе в первые 2 сезона – полный запрет на перемещения). В последние 2 – ограничение на обмен (стоп-лист из 15 команд).

В минувшем сезоне россиянин набрал 33 (7+26) очка в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ за «Блю Джекетс» при полезности «+11» (6-й показатель в команде) и 31 минуте штрафа.

Также в его активе 28 силовых приемов и 127 блоков (3-й показатель в команде). Среднее время на льду – 23:21.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Проворова 696 матчей и 282 (77+205) очка. В плей-офф – 22 игры и 11 (3+8) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 6,75 млн долларов.