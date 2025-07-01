Медведев заявил, что контракт «Зенита» и Жерсона вступает в силу: «Скажу так во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фэйков»

Александр Медведев заявил, что Жерсон присоединится к «Зениту».

Ранее появилась информация , что полузащитник «Фламенго» решил перейти в «Аль-Наср », который готов платить бразильцу 8,5 миллиона евро в год.

«Зенит» предлагает футболисту 6 млн евро в год. Также отмечалось, что российский клуб не перевел необходимую сумму в размере 25 млн евро.

«Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фэйков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошел в США УМО (углубленное медицинское обследование) и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу.

Расчеты с «Фламенго » проходят по графику», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .