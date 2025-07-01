Медведев заявил, что контракт «Зенита» и Жерсона вступает в силу: «Скажу так во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фэйков»
Александр Медведев заявил, что Жерсон присоединится к «Зениту».
Ранее появилась информация, что полузащитник «Фламенго» решил перейти в «Аль-Наср», который готов платить бразильцу 8,5 миллиона евро в год.
«Зенит» предлагает футболисту 6 млн евро в год. Также отмечалось, что российский клуб не перевел необходимую сумму в размере 25 млн евро.
«Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фэйков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошел в США УМО (углубленное медицинское обследование) и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу.
Расчеты с «Фламенго» проходят по графику», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?2553 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости