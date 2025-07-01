«Милуоки» расстанется с Дэмианом Лиллардом, чтобы подписать Майлза Тернера
Дэмиан Лиллард покинет «Милуоки».
«Бакс» расторгнут контракт со звездным разыгрывающим Дэмианом Лиллардом (34 года, 188 см) и растянут оставшиеся 113 миллионов долларов на пять лет, чтобы приобрести центрового Майлза Тернера.
Лиллард провел за «Милуоки» два сезона и в данный момент восстанавливается после разрыва левого ахиллова сухожилия. В начале мая игрок перенес операцию.
34-летний Лиллард в прошедшем сезоне вошел в Топ-10 НБА по очкам (24,9) и передачам (7,1) и был выбран на Матч всех звезд в девятый раз.
Ранее стало известно, что «Милуоки» договорился со свободным агентом Майлзом Тернером о подписании четырехлетнего контракта на 107 млн долларов. Центровой провел все предыдущие 10 лет карьеры за «Индиану».
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?7590 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости