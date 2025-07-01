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«Милуоки» расстанется с Дэмианом Лиллардом, чтобы подписать Майлза Тернера

Дэмиан Лиллард покинет «Милуоки».

«Бакс» расторгнут контракт со звездным разыгрывающим Дэмианом Лиллардом (34 года, 188 см) и растянут оставшиеся 113 миллионов долларов на пять лет, чтобы приобрести центрового Майлза Тернера.

Лиллард провел за «Милуоки» два сезона и в данный момент восстанавливается после разрыва левого ахиллова сухожилия. В начале мая игрок перенес операцию.

34-летний Лиллард в прошедшем сезоне вошел в Топ-10 НБА по очкам (24,9) и передачам (7,1) и был выбран на Матч всех звезд в девятый раз.

Ранее стало известно, что «Милуоки» договорился со свободным агентом Майлзом Тернером о подписании четырехлетнего контракта на 107 млн долларов. Центровой провел все предыдущие 10 лет карьеры за «Индиану».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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