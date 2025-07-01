Уимблдон. 1-й круг. Синнер поборется с Нарди, Бублик – с Муньяром, Джокович – с Мюллером, Зверев доиграет с Риндеркнешем, Фриц – с Мпетши Перрикаром
Янник Синнер сыграет с Лукой Нарди в первом круге «Уимблдона».
Новак Джокович встретится с Александром Мюллером, Александр Бублик – с Хауме Муньяром.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости