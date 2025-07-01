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Депутат Журова о ситуации с Писарским: «Запрещать ставки совсем не надо. Очень полезно для спорта – в фонд будут поступать средства»

Светлана Журова прокомментировала ситуации с Владимиром Писарским.

Ранее появилась информация, что РФС получил от букмекеров информацию о том, что футболист «Сочи» мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды.

Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

«Вокруг ставок всегда будут происходить не очень хорошие истории.

Но, с другой стороны, это очень полезно для спорта, в фонд, который сейчас переформатирован, будут поступать средства на развитие спорта. Даже предыдущие годы показали, какое это подспорье.

Много мероприятий и уровня спорта высших достижений, и массового спорта было на эти деньги проведено, даже в нашем виде спорта.

И основные ставки делаются как раз на футбол.

Так что запрещать совсем их не надо – хочется, чтобы спорт развивался», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Пожизненный бан Писарского за ставку на свой матч – насколько велик шанс? Что известно о скандале

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoСветлана Журова
logoВладимир Писарский (Сычевой)
Ставки на спорт
logoСочи
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Россия
Р-Спорт
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