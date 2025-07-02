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Дадонов перешел в «Нью-Джерси». Контракт – на год, зарплата – 1 млн долларов плюс бонусы

Нападающий Евгений Дадонов перешел в «Нью-Джерси».

Срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит 1 млн долларов. Он также может получить бонусы за результативность.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Даллас». Он провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 40 (20+20) очков. В 16 матчах плей-офф за «Старс» Евгений Дадонов отметился 4 (1+3) баллами.

За карьеру в НХЛ на счету игрока 617 матчей в регулярках и 361 (163+198) балл. В плей-офф – 55 игр и 22 (8+14) баллов. 

Средняя зарплата форварда по прошлому контракту составляла 2,25 млн долларов. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нью-Джерси»
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