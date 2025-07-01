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Уткин подтвердил принятие ислама: «Не в «Ахмате», а еще до этого – в «Ростове». Но не собираюсь делать личную жизнь достоянием общественности»

Даниил Уткин подтвердил религиозную конверсию.

«Я действительно принял ислам. Но не в «Ахмате», как про это писали, а еще до этого – в «Ростове».

Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду. Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности», – сказал арендованный «Балтикой» хавбек.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДаниил Уткин
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