«Зенит» во вторник утром перевел 25 млн евро на счет «Фламенго» за Жерсона

«Зенит» заплатил за трансфер Жерсона.

Во вторник утром на счет «Фламенго » была зачислена сумма отступных за хавбека в размере 25 миллионов евро.

Как пишет Globo, российский клуб ускорил работу по переходу 28-летнего бразильца на фоне конкуренции с «Аль-Насром », который также ранее заинтересовался полузащитником.

Александр Медведе ранее заявил , что контракт «Зенита » и Жерсона вступает в силу. В петербургском клубе, как сообщается, футболист будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Жерсон провел три матча на клубном чемпионате мира за «Фламенго» и забил один гол.