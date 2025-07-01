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«Зенит» во вторник утром перевел 25 млн евро на счет «Фламенго» за Жерсона

«Зенит» заплатил за трансфер Жерсона.

Во вторник утром на счет «Фламенго» была зачислена сумма отступных за хавбека в размере 25 миллионов евро.

Как пишет Globo, российский клуб ускорил работу по переходу 28-летнего бразильца на фоне конкуренции с «Аль-Насром», который также ранее заинтересовался полузащитником.

Александр Медведе ранее заявил, что контракт «Зенита» и Жерсона вступает в силу. В петербургском клубе, как сообщается, футболист будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Жерсон провел три матча на клубном чемпионате мира за «Фламенго» и забил один гол.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
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