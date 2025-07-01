«Ферстаппен одной ногой в «Мерседесе». Журналист RTL Гернер о вероятном уходе Макса из «Ред Булл» в конце года

Ферстаппен близок к переходу в «Мерседес», сообщил немецкий инсайдер.

Репортер RTL и известный немецкий инсайдер «Формулы-1» Феликс Гернер считает, что Макс Ферстаппен находится в процессе разрыва с «Ред Булл» и присоединится к «Мерседесу » в 2026 году.

«Макс Ферстаппен одной ногой в кокпите «Мерседеса» – тренд теперь очевиден. Ведутся переговоры, и они только наберут обороты в ближайшие недели. В середине сезона Ферстаппен осознал, что его время в «Ред Булл» подходит к концу. Он потерял веру в то, что «красные быки» смогут выбраться из затяжной нисходящей спирали.

Тенденция очевидна: истощение технического состава, проблемы в отделе аэродинамики после ухода Эдриана Ньюи , общее ослабление команды инженеров и утраченная конкурентоспособность – все это подталкивает Ферстаппена к ускоренному уходу.

Более того, не только он установил личный контакт с Тото Вольффом , но и его отец [Йос Ферстаппен , экс-гонщик «Формулы-1»] хорошо ладит с боссом «Мерседеса». Технические возможности и перспективы новых титулов с «серебряными стрелами» для Ферстаппена выше, чем с «Ред Булл», – написал журналист.

Гернер утверждает, что опции выхода в контракте Ферстаппена позволяют ему покинуть «Ред Булл».

Кроме того, репортер сообщает, что идут переговоры между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом, который рискует потерять место из-за Ферстаппена, и руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

Журналист Бенсон: «Замена Расселла на Ферстаппена реалистична. Если Вольфф заключит сделку, Антонелли станет напарником Макса в «Мерседесе», вероятно»

Кристиан Хорнер о будущем Ферстаппена: «У «Мерседеса» свои проблемы, специалисты «Ред Булл» не стали внезапно идиотами»