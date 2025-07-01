Сперцян не перейдет в «Аякс». В клубе есть разногласия насчет сделок с Россией, хотя сомнений в навыках игрока «Краснодара» нет (ESPN)

«Аякс» не станет приобретать Эдуарда Сперцяна.

ESPN сообщает, что потенциальная сделка с «Краснодаром » на данный момент исключена.

«Внутри клуба практически нет сомнений в его футбольных навыках, но существуют разногласия по поводу сделок с Россией», – говорится в статье.

В то же время «Аяксу » интересен Пабло Торре из «Барселоны», хотя лучшие шансы подписать полузащитника – у «Мальорки».