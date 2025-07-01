  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сперцян не перейдет в «Аякс». В клубе есть разногласия насчет сделок с Россией, хотя сомнений в навыках игрока «Краснодара» нет (ESPN)
14

Сперцян не перейдет в «Аякс». В клубе есть разногласия насчет сделок с Россией, хотя сомнений в навыках игрока «Краснодара» нет (ESPN)

«Аякс» не станет приобретать Эдуарда Сперцяна.

ESPN сообщает, что потенциальная сделка с «Краснодаром» на данный момент исключена.

«Внутри клуба практически нет сомнений в его футбольных навыках, но существуют разногласия по поводу сделок с Россией», – говорится в статье.

В то же время «Аяксу» интересен Пабло Торре из «Барселоны», хотя лучшие шансы подписать полузащитника – у «Мальорки».

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?7398 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЭдуард Сперцян
logoБарселона
logoКраснодар
logoМальорка
logoвысшая лига Нидерланды
ESPN
logoАякс
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoПабло Торре
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Реал» против «Барселоны» – в 10-м и 35-м турах, мадридские дерби – в 7-м и в 29-м. Ла Лига опубликовала расписание на сезон
710 минут назад
«Реал» – «Ювентус». 1:0 – Гонсало забил с паса Трента! Онлайн-трансляция
8220 минут назадLive
Радимов ответил Гафину и Силкину: «Раз хватило смелости высказаться в адрес негодяя Радимова, скажите Бителло, что нехорошо выходить на сцену, жуя жвачку. Это клоунада»
621 минуту назад
«Бавария» сделала предложение Диасу. Эберль обсудил условия с вингером «Ливерпуля»
1131 минуту назад
Тюкавин об интересе из Европы: «Лилль». Кто-то говорил про «Милан», «ПСЖ» – это было не на серьезном уровне. Приоритет – Испания: завариться к Захаряну в Сан-Себастьян и феерить»
1439 минут назад
Гвардиола – лучший тренер мира по версии GiveMeSport. Энрике – 2-й, Индзаги – 4-й, Флик – 6-й, Артета – 10-й
2553 минуты назад
Талалаев о Заболотном в «Спартаке»: «У нас о футболистах судят дилетанты, а не специалисты. Не исключаю, что будет бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»
1455 минут назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Как юрист, считаю, что «Реал» должен быть наказан за ролики клубного ТВ»
36сегодня, 19:30
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Реал» против «Ювентуса», «Боруссия» сыграет с «Монтерреем»
2012сегодня, 19:01Live
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
сегодня, 19:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Спартака»: «Результатами сезона неудовлетворены. Рассчитываем, что Станкович сможет их улучшить»
212 минут назад
«Милан» предложил 33+5 млн евро «Брюгге» за Яшари. 22-летний опорник хочет играть за итальянцев (Саша Тавольери)
сегодня, 19:33
Николич о том, что фанаты ЦСКА скандировали его имя на матче с «Партизаном»: «Очень приятно и красиво! Большое спасибо!»
11сегодня, 19:21
Интересовавший «МЮ» и «Тоттенхэм» Семеньо продлил контракт с «Борнмутом» до 2030-го
3сегодня, 19:20
Матчи чемпионата Франции будет транслировать сама лига – LFP запустила стриминг-платформу. Цена подписки – 15 евро в месяц, будут доступны 8 из 9 игр тура
3сегодня, 19:03
«Боруссия» продлила контракт с Puma. Клуб может заработать до 400 млн евро за 9 лет соглашения
сегодня, 18:49
Ляказетт перешел в «Неом». Клуб поднялся в высший дивизион Саудовской Аравии
5сегодня, 18:22Фото
«Боруссия» Дортмунд – «Монтеррей». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
4сегодня, 18:11
«Ростов» и Байрамян продлили контракт по схеме «1+1». Хорен представляет клуб с 2009-го
6сегодня, 18:07
«МЮ» остался без партнера, платившего 24 млн фунтов в год за лого на тренировочной форме. Новая экипировка выпущена без спонсора
12сегодня, 17:58Фото