Сперцян не перейдет в «Аякс». В клубе есть разногласия насчет сделок с Россией, хотя сомнений в навыках игрока «Краснодара» нет (ESPN)
«Аякс» не станет приобретать Эдуарда Сперцяна.
ESPN сообщает, что потенциальная сделка с «Краснодаром» на данный момент исключена.
«Внутри клуба практически нет сомнений в его футбольных навыках, но существуют разногласия по поводу сделок с Россией», – говорится в статье.
В то же время «Аяксу» интересен Пабло Торре из «Барселоны», хотя лучшие шансы подписать полузащитника – у «Мальорки».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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