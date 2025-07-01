Уимблдон. 1-й круг. М. Андреева сыграет с Шериф, Александрова – с Хон, Самсонова – с Джойнт, П. Кудерметова встретится со Швентек, Блинкова – с Саккари
Мирра Андреева сыграет с Майар Шериф в первом круге «Уимблдона».
Полина Кудерметова встретится с Игой Швентек, Вероника – с Чжу Линь.
Анастасия Захарова поборется с Викторией Азаренко, Анна Калинская – с Ниной Стоянович.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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