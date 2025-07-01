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Байдачный о Ротенберге в совдире «Динамо»: «Это жуть! Кто это такой вообще? Он в хоккей играл? Если ты из богатой семьи, то можно все? Это маразм!»

Анатолий Байдачный шокирован приглашением Романа Ротенберга в «Динамо».

Бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров московского клуба.

«Это жуть! Я вообще не понимаю такого. С какого его назначили? Кто это такой вообще? Он в хоккей играл?

Если ты из богатой семьи, то можно все? Это маразм!» – заявил экс-нападающий футбольного клуба «Динамо».

Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Что об этом известно

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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