FIFPro призвала ФИФА увеличить перерывы между таймами до 20 минут на ЧМ-2026, ввести 4 паузы для питья и проводить матчи вечером. В ассоциации опасаются за здоровье игроков из-за жары

FIFPro призвала ФИФА увеличить перерывы между таймами на ЧМ-2026 из-за жары.

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась в ФИФА с предупреждением о том, что климатические условия на клубном чемпионате мира в США с высокой долей вероятности повторятся на турнире 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. А в 2030 году, когда турнир примут Испания, Португалия и Марокко, ситуация может усложниться еще больше.

FIFPro настаивает на увеличении количества пауз на воду с одной за тайм до двух (4 за матч суммарно), а также предлагает увеличить перерыв между таймами до 20 минут вместо нынешних 15. Для этого потребуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB ), регулирующего правила игры.

Профсоюз отмечает, что в девяти из шестнадцати городов-хозяев ЧМ-2026 существует «очень высокий» или «чрезвычайно высокий» риск теплового удара у футболистов во время матчей.

Кроме того, FIFPro настаивает на переносе дневных матчей на вечернее время при высокой температуре – такой шаг, по мнению организации, следовало бы предпринять уже сейчас.

Главный медицинский консультант FIFPro, профессор Винсент Гуттебарж, отметил, что игрокам необходимо 20 минут в перерыве, чтобы успеть восстановить водный баланс.

«Давать футболистам лишь 15 минут недостаточно в таких условиях. За это время невозможно восполнить необходимое количество жидкости.

Мы ожидаем, что на крупнейшем футбольном турнире планеты в следующем году, в мексиканских городах, где матчи будут проходить днем, температура может достичь критических значений, создавая риски как для здоровья игроков, так и для их спортивных показателей.

Мы предполагаем, что к ЧМ-2030 в Испании и Португалии подобные проблемы будут лишь усугубляться», – заявил Гуттебарж.