«Ювентус» остался без трофеев в 2025 году. У туринцев за 4 сезона только победа в Кубке Италии

«Ювентус» завершит 2025 год без трофеев.

Команда Игора Тудора сегодня уступила «Реалу » в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира и покинула турнир.

Также туринцы в этом году стали четвертыми в Серии А, вылетели из Кубка Италии на этапе четвертьфинала, из Лиги чемпионов – на стадии стыковых игр, из Суперкубка Италии – в полуфинале.

За последние четыре сезона «Ювентус » выиграл лишь один турнир – Кубок Италии в сезоне-2023/24.