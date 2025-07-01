«Ювентус» остался без трофеев в 2025 году. У туринцев за 4 сезона только победа в Кубке Италии
«Ювентус» завершит 2025 год без трофеев.
Команда Игора Тудора сегодня уступила «Реалу» в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира и покинула турнир.
Также туринцы в этом году стали четвертыми в Серии А, вылетели из Кубка Италии на этапе четвертьфинала, из Лиги чемпионов – на стадии стыковых игр, из Суперкубка Италии – в полуфинале.
За последние четыре сезона «Ювентус» выиграл лишь один турнир – Кубок Италии в сезоне-2023/24.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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