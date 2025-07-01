Юран возглавил турецкий «Серик Беледийеспор», 50% которого купил экс-инвестор «Химок» Садыгов. Контракт – на год
Сергей Юран возглавил клуб из второй турецкой лиги.
«Серик Беледиеспор» объявил о заключении с российским тренером контракта сроком на один сезон.
Сообщалось, что 50% акций клуба за 4 млн евро приобрел инвестировавший в «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов.
Последним клубом Юрана был «Пари НН» (2023–2024). До этого он тренировал «Химки», «Балтику» и другие команды.
Юран подтвердил, что возглавит «Серик Беледиеспор» Садыгова: «С 1 июля приступаем к работе. По уровню футбола 2-й дивизион Турции соответствует нижней восьмерке РПЛ»
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?6454 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Серик Беледиеспор»
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