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Юран возглавил турецкий «Серик Беледийеспор», 50% которого купил экс-инвестор «Химок» Садыгов. Контракт – на год

Сергей Юран возглавил клуб из второй турецкой лиги.

«Серик Беледиеспор» объявил о заключении с российским тренером контракта сроком на один сезон.

Сообщалось, что 50% акций клуба за 4 млн евро приобрел инвестировавший в «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов.

Последним клубом Юрана был «Пари НН» (2023–2024). До этого он тренировал «Химки», «Балтику» и другие команды.

Юран подтвердил, что возглавит «Серик Беледиеспор» Садыгова: «С 1 июля приступаем к работе. По уровню футбола 2-й дивизион Турции соответствует нижней восьмерке РПЛ»

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Серик Беледиеспор»
logoСергей Юран
logoвысшая лига Турция
Д2 Турция
Туфан Садыгов
logoпремьер-лига Россия
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