Юран возглавил турецкий «Серик Беледийеспор», 50% которого купил экс-инвестор «Химок» Садыгов. Контракт – на год

Сергей Юран возглавил клуб из второй турецкой лиги.

«Серик Беледиеспор» объявил о заключении с российским тренером контракта сроком на один сезон.

Сообщалось , что 50% акций клуба за 4 млн евро приобрел инвестировавший в «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов .

Последним клубом Юрана был «Пари НН» (2023–2024). До этого он тренировал «Химки», «Балтику» и другие команды.

Юран подтвердил, что возглавит «Серик Беледиеспор» Садыгова: «С 1 июля приступаем к работе. По уровню футбола 2-й дивизион Турции соответствует нижней восьмерке РПЛ»