Баджо о незабитом пенальти на ЧМ-1994 в США: «Хотел умереть в тот момент. Весь чемпионат прошел под влиянием жары – пришлось выходить за пределы человеческих возможностей»

Роберто Баджо высказался о погодных условиях в ходе ЧМ-1994.

Турнир тогда приняли девять американских городов.

В 2026 году чемпионат мира пройдет вновь пройдет в США, а также Канаде и Мексике.

«Весь чемпионат мира – не только наши матчи – прошел под влиянием жары. Это было уму непостижимо.

Нам пришлось выкладываться за пределами человеческих возможностей.

Но, несмотря ни на что, нами двигали страсть и желание добиться результатов, и многие итальянцы, которые жили там как иммигранты, гордились нами. Мы чувствовали это как команда.

Это был дополнительный стимул для преодоления препятствий», – сказал Роберто Баджо .

В финале турнира Италия проиграла Бразилии, а Баджо не забил пенальти в послематчевой серии.

«Хотел умереть в тот момент. Вот как это было», – сказал бывший нападающий сборной Италии.