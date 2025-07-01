Баджо о незабитом пенальти на ЧМ-1994 в США: «Хотел умереть в тот момент. Весь чемпионат прошел под влиянием жары – пришлось выходить за пределы человеческих возможностей»
Роберто Баджо высказался о погодных условиях в ходе ЧМ-1994.
Турнир тогда приняли девять американских городов.
В 2026 году чемпионат мира пройдет вновь пройдет в США, а также Канаде и Мексике.
«Весь чемпионат мира – не только наши матчи – прошел под влиянием жары. Это было уму непостижимо.
Нам пришлось выкладываться за пределами человеческих возможностей.
Но, несмотря ни на что, нами двигали страсть и желание добиться результатов, и многие итальянцы, которые жили там как иммигранты, гордились нами. Мы чувствовали это как команда.
Это был дополнительный стимул для преодоления препятствий», – сказал Роберто Баджо.
В финале турнира Италия проиграла Бразилии, а Баджо не забил пенальти в послематчевой серии.
«Хотел умереть в тот момент. Вот как это было», – сказал бывший нападающий сборной Италии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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